Offbeat

oi-Alaka KV

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രദാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അവരുടെ വിവാഹം. ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഓർത്തുവയ്ക്കാനുള്ള ദിവസം. എന്നും ഓർമിക്കാനായ് വധുവും വരനും പരസ്പരം മോതിരവും മാലയും കൈമാറുന്നത് പതിവാണ്. ജീവിതത്തിൽ അങ്ങോളം ഈ മോതിരം കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്.

എന്നാൽ ആ മോതിരം നഷ്ടപ്പെട്ടാലോ..തീർച്ചയായും വല്ലാത്ത വിഷമം തന്നെ ആയിരിക്കും. അത് പങ്കാളികൾക്കിടയിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വഴക്കുകൾക്കും കാരണമായേക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു യുവതിയുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട മോതിരം ഒരു യുവാവിന് ലഭിച്ചു.ഏറെ ശ്രമിച്ച ശേഷം മോതിരത്തിന്റെ ഉടമയ അയാൾ കണ്ടെത്തി..പക്ഷേ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇദ്ദേഹം ഞെട്ടിപ്പോയി..

English summary

A man found a lost wedding ring and tried to return it to its owner, but she refused to accept it