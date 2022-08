International

oi-Jithin Tp

ജനീവ: മങ്കിപോക്‌സിന് പുതിയ പേര് കണ്ടെത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചതിന് പിന്നാലെ പൊതുജനങ്ങളില്‍ നിന്നും ആരോഗ്യവിദഗ്ധരില്‍ നിന്നും നിരവധി നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ലഭിച്ചതായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. പോക്‌സി, മക്‌പോക്‌സ്‌ഫേസ്, ട്രംപ്-22, എംപോക്‌സ് എന്നിവയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് ലഭിച്ച പേരുകളില്‍ മുന്‍തൂക്കം ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്ത് വരുന്ന വിവരം.

സാധാരണഗതിയില്‍ മിക്കപ്പോഴും, ഒരു സാങ്കേതിക സമിതി രഹസ്യമായാണ് ഇത്തരം രോഗങ്ങളുടെ പേരുകള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളത്. എന്നാല്‍ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇത്തവണ ഈ പ്രക്രിയ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. തുടക്കത്തിലെ മന്ദഗതിക്ക് ശേഷം, അക്കാദമിക് വിദഗ്ധര്‍, ഡോക്ടര്‍മാര്‍, സ്വവര്‍ഗ്ഗാനുരാഗ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്നിവരുള്‍പ്പെടെ നിരവധി ആളുകളില്‍ നിന്ന് ഇപ്പോള്‍ ഡസന്‍ കണക്കിന് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English summary

As WHO sought a new name for monkeypox, suggestions poured in for a new name is Trump-22