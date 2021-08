31 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 153 കോഴ്സുകൾ പൂർത്തിയാക്കി; ലോക റെക്കോർഡിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനി

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: മൂന്ന് അത്യപൂർവ്വ റെക്കോർഡുകൾ പതിനാറാം വയസ്സിൽ കരസ്ഥമാക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ. എന്നാൽ, അതിനുത്തരമായി തലസ്ഥാന നഗരത്തിൽ ഒരു പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനിയുണ്ട്. കഴക്കൂട്ടം ജ്യോതിസ് സെൻട്രൽ സ്കൂളിലെ പതിനൊന്നാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന ആർച്ചയാണ് അപൂർവ്വ നേട്ടത്തിനുടമയായിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവുമധികം യു എൻ കോഴ്സുകൾ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കുട്ടിയെന്ന റെക്കോർഡും ഇനി ആർച്ചയ്ക്ക് സ്വന്തമാണ്. ലോക റെക്കോർഡും, ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സും, ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സും നേടിയാണ് ഈ കൊച്ചു മിടുക്കി നാടിൻ്റെ താരമാകുന്നത്.

English summary

Can anyone break three rare records at the age of sixteen? But there is a plus one student in the capital. Archa, a class XI student of Jyothis Central School, Kazhakoottam, is a rare achievement. Archa also holds the record for being the youngest child in the world to complete the most UN courses in the shortest possible time. He holds the world record, the Asia Book of Records and the India Book of Records