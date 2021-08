ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചിത്രീകരണത്തിനും ഇനി മുതൽ പിടി വീഴും!

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: ഡ്രൈവിംഗിനിടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളോ ചെറിയ ക്യാമറകളോ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രീകരണം നടത്തിയാൽ ഇനി മുതൽ പിടിവീഴും. പലപ്പോഴും തിരക്കുള്ള ദേശീയപാതകളിലും ഇടറോഡുകളിലും ഇത്തരത്തിൽ ചിത്രീകരണ നടപടികൾ നടത്തുന്നത് വലിയ അപകടങ്ങൾ പോലും ക്ഷണിച്ചു വരുത്താറുണ്ട്.

English summary

If you shoot with your mobile phone or small camera while driving, you will no longer be caught. Such filming is often done on busy national highways and interstates, inviting even major accidents