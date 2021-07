നൂറോളം മുസ്ലിം പള്ളികൾ പണിയുന്ന ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇവിടെയുണ്ട്!!!

Kerala

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ പള്ളികൾ നിർമ്മിച്ച ഒരു 89 കാരനെ പരിചയപ്പെടാം ഇനി. തിരുവനന്തപുരം ബീമാപ്പള്ളിയും പാളയം ജുമാമസ്ജിദും എരുമേലിയിലെ വാവര് പള്ളിയുമടക്കമുള്ള കേരളത്തിലെ പള്ളികളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് മുഖ്യപങ്കുവഹിച്ച ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ഇവയുടെയെല്ലാം വാസ്തുശില്പി. മഹേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'മാലിക്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന ചർച്ച വിഷയമായി ബീമാപള്ളിയും പരിസരവും വാർത്തകളിൽ നിറയുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വിശ്രമ ജീവിതത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം.1996 ൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ബീമാപ്പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് വയസ്സ് 29 ആയിരുന്നു.

Let's get acquainted with an 89 - year - old man who built famous churches in Kerala. Gopalakrishnan was instrumental in the construction of churches in Kerala, including the Thiruvananthapuram Beemappally, Palayam Juma Masjid and the Vavar Church in Erumeli. He was living a leisurely