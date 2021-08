Kerala

oi-Binu Phalgunan

കോഴിക്കോട്: എപി അബ്ദുള്‍ വഹാബ് വിഭാഗത്തിന്റെ സമവായ നീക്കങ്ങള്‍ക്ക് 'നോ' പറഞ്ഞ് മാറി നില്‍ക്കുകയാണ് കാസിം ഇരിക്കൂര്‍ വിഭാഗം. ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം തങ്ങളാണെന്നും പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയവരുമായി സമവായമോ ഒത്തുതീര്‍പ്പോ ആവശ്യമില്ലെന്ന കടുത്ത നിലപാടാണ് ഇവര്‍ സ്വീകരിക്കുന്നത്. പാര്‍ട്ടിയില്‍ ശക്തിപ്രകടനം നടത്താന്‍ അംഗത്വ കാമ്പയിനുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയും ആണ്.

വാശിപ്പുറത്ത് ഒന്നും ചെയ്യില്ല, സമചിത്തതയോടെ നേരിടും, അനുരഞ്ജനശ്രമം തുടരും: കാസിമിന് മറുപടിയുമായി വഹാബ്

ഐഎന്‍എല്‍: ദേവര്‍കോവിലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി വഹാബ്, ഇടത് സമ്മര്‍ദ്ദം

എന്നാല്‍ ഇത്തരം ഒരു നീക്കം ഐഎന്‍എല്‍ എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് കനത്ത വില നല്‍കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് സൃഷ്ടിക്കുക. രണ്ട് വിഭാഗവും ഒരുമിച്ച് നില്‍ക്കുന്ന ഐഎന്‍എലിനെ മാത്രമേ എല്‍ഡിഎഫിന് ആവശ്യമുള്ളു എന്ന കടുത്ത തീരുമാനമാണ് സിപിഎമ്മിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് സാധ്യതകള്‍...?

English summary

If reconciliation failed, INL will be ousted from LDF and Minister will be removed; What will the future of Kassim Irikkur and AP Abdul Vahab?