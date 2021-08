ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ സ്ട്രോങ്ങ് റൂമുകൾ നിലനിർത്തിയേക്കും; ബോർഡിലെ അനാവശ്യ തസ്തികകൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കും

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സ്ട്രോങ്ങ് റൂമുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ബോർഡ് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എൻ വാസു. കരുതൽ ശേഖരത്തിലുള്ള സ്വർണ്ണം റിസർവ് ബാങ്കിലേക്ക് മാറ്റിയാലും ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങളും മറ്റ് അനുബന്ധ വസ്തുക്കളും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരും.

English summary

Travancore Devaswom Board President N Vasu said that the board has not taken a decision regarding the removal of strong rooms in the temples under the Travancore Devaswom Board. Even if the gold in reserve is transferred to the Reserve Bank, some temples may have to keep gold ornaments and other accessories used daily