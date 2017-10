Subscribe to Oneindia Malayalam

ദുബായ്: ബിസിനസ് സംരംഭകര്‍ക്ക് മികവും കാര്യക്ഷമതയും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനുതകുന്ന കണ്‍സല്‍ട്ടിംഗ് പ്രോഗ്രാമുമായി ദുബായിലെ ബിസിനസ് സംരംഭക ഡവലപ്മെന്റ് വേദിയായ 'ഐപിഎ എന്‍ക്യൂറ മീറ്റ്' എന്ന പേരില്‍ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു .അടുത്ത മാസം 11- ന് ദേര സിറ്റി സെന്ററിന് സമീപമുളള പേള്‍ സിറ്റി സ്യൂട്ട്‌സ് ഹോട്ടലിലാണ് ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. 150 അധികം രാജ്യങ്ങളിലെ മുഖ്യധാരാ ബിസിനസ് -സംരംഭക മേധാവികള്‍ക്ക് കണ്‍സല്‍ട്ടിംഗ് നല്‍കുന്ന രാജ്യന്തര സംരംഭക- ഗുരു സന്തോഷ് ബാബുവാണ് കണ്‍സല്‍ട്ടിംഗ് പ്രോഗ്രാമിന് നേതൃത്വം നല്‍കുക .''Winning without loosing you' എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് പരിപാടി നടക്കുന്നത്.

English summary

IPA encura meet will be conducted in dubai on november 11