നമ്മുടെ വീട്ടില്‍ അജ്ഞാതനായ ഒരാള്‍ കയറിയാല്‍ എന്തുണ്ടാവും. പിന്നീട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമെന്നും, നടക്കുമെന്നും ഒന്നും നമുക്ക് പ്രവചിക്കാനാവില്ല. അതുപോലെ അടുക്കളയില്‍ എലി കയറിയാല്‍ എന്ത് സംഭവിക്കും. പിന്നെ അടുക്കളയിലുള്ള ഒരു സാധനവും നേരത്തെ എടുത്ത വെച്ചത് പോലെയാവില്ല. പലതും ഈ എലി തട്ടിമറിക്കും.

ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുടെ കാര്യമാണെങ്കില്‍ പറയുകയേ വേണ്ടി വരില്ല. എല്ലാം ഈ എലി അകത്താകും. അതുകൊണ്ട് പലര്‍ക്കും എലികള്‍ ഒരു പേടിസ്വപ്‌നമാണ്. അത്തരമൊരു ശല്യക്കാരനായ എലിയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഒപ്ടിക്കല്‍ ചിത്രത്തിലുള്ളത്. അത് എന്തൊക്കെയാണ് കാണിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച്, അവയെ കണ്ടെത്താം.

optical illusion: look at these messy kitchen, rat is creating chaos in it, can you find him in 10 secs