'ആനവണ്ടി'യിൽ വ്യത്യസ്ത ഓണാഘോഷമൊരുക്കി യാത്രക്കാർ

Onam

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: കൊവിഡ് മഹാമാരി വിട്ടൊഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ വ്യത്യസ്ത ഓണാഘോഷമൊരുക്കി കെഎസ്ആർടിസി ബസ്സിലെ യാത്രക്കാർ. കിഴക്കേകോട്ടയിൽ നിന്ന് വെഞ്ഞാറമൂട്ടിലേക്കും തിരിച്ചും സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസ്സിലാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂടിയായ യാത്രക്കാർ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചത്. അതേസമയം, കേരള - തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയായ കളിയിക്കാവിളയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന പാറശാല ഡിപ്പോയിലെ സർവീസിലും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഓണാഘോഷപരിപാടികൾ അരങ്ങുതകർത്തു.

''ഇവരേയും നമുക്ക് ചേർത്തുപിടിക്കണം"; കാറ്ററിംഗ് മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ സങ്കടം കാണാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ലേ ?

കിടിലം ഹോട്ട് ലുക്കിൽ സാധിക, ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രെൻഡിങ്

അമ്മയെ പോലെ തന്നെ അതിസുന്ദരി , സോഷ്യൽ മീഡിയയെ ഇളക്കി മറിച്ച് ജാൻവിയുടെ ഫോട്ടോഷൂട്ട്

സുരേഷ് ഗോപിയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം തിരുത്തിയില്ലേല്‍ നീതികേടാകും , നന്ദി പറഞ്ഞ് ജോമോള്‍ ജോസഫ്

താലിബാനെ അനുകൂലിച്ച് പ്രസ്താവന ; ഉത്തര്‍ പ്രദേശില്‍ എംപിക്കെതിരെ രാജ്യദ്രോഹക്കേസ് , കാരണം ഇതാണ്...

ബിജെപിക്കെതിരായ വിശാല പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം വിജയിക്കുമോ ? പിന്തുണച്ച് ഈ വിഭാഗങ്ങൾ.. സർവ്വേ ഫലം

English summary

Passengers of KSRTC buses have prepared various Onam celebrations with restrictions in case the covid epidemic does not go away. Passengers, including government officials, celebrated Onam on a bus plying from East Fort to Venjaramood and back.