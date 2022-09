Malappuram

oi-Alaka KV

മലപ്പുറം: കൊണ്ടോട്ടിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിൽ തല്ല്. കൊണ്ടോട്ടി ബസ്റ്റാന്റിൽ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ സംഘം തിരിഞ്ഞ് തമ്മിൽ തല്ല് നടത്തിയത്. വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിലുള്ള വാക്കുതർക്കമാണ് സംഘർഷത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ പരാതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാവരും പല സ്‌കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. സംഘർഷത്തിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. നാട്ടുകാരും ബസ് ജീവനക്കാരും ഇടപെട്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നീക്കിയത്. ചില വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിസാര പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. പരാതി ലഭിച്ചാൽ കേസെടുക്കുമെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും തല്ലുനടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരള പോലീസ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു. മല്ലയുദ്ധത്തിൽ എതിരാളിയെ മലർത്തിയടിക്കുന്നവനല്ല, മറിച്ച് തന്റെ കോപത്തെ അടക്കിനിർത്തുന്നവനാണ് ശക്തൻ. ഒരു സോറിയിൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് വലിയ സംഘട്ടനങ്ങളിലേക്ക് വളരുന്നതെന്ന സന്ദേശമാണ് പോസ്റ്റിലൂടെ പൊലീസ് നൽകുന്നത്. തല്ലുമാല എന്ന സിനിമയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി പോസ്റ്റിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴയിൽ പപ്പടത്തിന്റെ പേരിൽ നടന്ന തല്ലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് പോസ്റ്റ്.

തല്ല് വേണ്ട സോറി മതി🤗

''ആരാണ് ശക്തൻ..

മല്ലയുദ്ധത്തിൽ എതിരാളിയെ മലർത്തിയടിക്കുന്നവനല്ല,

മറിച്ച് തന്റെ കോപത്തെ അടക്കിനിർത്തുന്നവനാണ് ശക്തൻ''

Anyway ഒരു സോറിയിൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഈ ദുനിയാവിലുള്ളൂ❤️

അതിപ്പോ കൊല്ലത്തായാലും ആലപ്പുഴ ആയാലും

ധാരാളം കമന്റുകളാണ് ഈ പോസ്റ്റിന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

English summary

The students beat each other up in Kondotty and the police said they would file a case if a complaint was received