പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾക്ക് നന്ദിപറഞ്ഞുകൊണ്ട് തോമസ് ഐസക്... രണ്ട് ടേമിലും കൂടെ നിന്ന ടീം, അമൂല്യ പിന്തുണ

തിരുവനന്തപുരം: രണ്ട് തവണ കേരളത്തിന്റെ ധനമന്ത്രിയായ ആളാണ് ഡോ ടിഎം തോമസ് ഐസക്. രണ്ട് ടേം നിബന്ധന സിപിഎം നിർബന്ധമാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ ഇത്തവണ അദ്ദേഹം മത്സര രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ധനമന്ത്രിമാരിൽ ഒരാളാണ് തോമസ് ഐസക് എന്നതിൽ തർക്കമില്ല.

മന്ത്രിസ്ഥാനം ഒഴിയുന്ന വേളയിൽ, തന്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾക്ക് പേരെടുത്ത് നന്ദി പറയുകയാണ് തോമസ് ഐസക് തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ. രണ്ട് തവണ മന്ത്രിയായപ്പോഴും ഇതേ ടീം തന്നെ ആയിരുന്നു തനിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നും അവരുടെ പിന്തുണയുടെ മൂല്യം എഴുതി ഫലിപ്പിക്കാൻ ആവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

ചിരപരിചിതരായ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സംഘമായതുകൊണ്ട്, എല്ലാവർക്കും പരസ്പരം വലിപ്പച്ചെറുപ്പമില്ലാതെ ഇടപെടാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ആർക്കും ഒരു ജോലിയും ജോലിയായി അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഓരോ ചുമതലയും ഓരോരുത്തരും സ്വയം ആസ്വദിച്ചും സന്തോഷിച്ചുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ മികവും ശോഭയും കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാകെയുണ്ട്. ഒട്ടേറെപ്പേരുടെ വ്യക്തിപരമായ മികവുകൾ സമഞ്ജസമായി സമ്മേളിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഓഫീസിന്റെ ലക്ഷ്യം സഫലമാവുക. ആ കൂട്ടായ്മയെ സജീവമായി നയിക്കാൻ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ മൻമോഹന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ ഒത്തു ചേർന്നാണ് അസാധാരണമായ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കിയത്. കലർപ്പില്ലാത്ത കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു അവരുടെ ഇന്ധനം. ഹെൻട്രി ഫോഡിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരുദ്ധരണിയുണ്ട്. "Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success." ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു വന്നു. ഒന്നിച്ചായിരുന്നു പ്രയാണം. ലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം നേടിയതും ഒന്നിച്ചു തന്നെയായിരുന്നു. നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാവരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു.

English summary

Thomas Isaac expresses his gratitude to the personal staff team, who were with him in two terms of Ministership