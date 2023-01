എയർ ഇന്ത്യയില്‍ മാത്രമല്ല, ബിഗ് ബോസിലും മൂത്രമൊഴിക്കല്‍ വിവാദം; വിവാദ നായകന്‍ സ്വാമി ഓം

Offbeat

oi-Ajmal MK

ദില്ലി: എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തില്‍ സഹയാത്രികന്‍ സ്ത്രീയുടെ ദേഹത്ത് മൂത്രമൊഴിച്ച സംഭവം അടുത്തിടെ വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്കും വിമർശനങ്ങള്‍ക്കുമാണ് ഇടയാക്കിയത്. എയർ ഇന്ത്യ ജീവനക്കാർക്കെതിരായ കൂട്ട നടപടിക്ക് വരെ കാരണമായ കേസില്‍ മുംബൈ വ്യവസായി ശങ്കർ മിശ്ര അറസ്റ്റിലാവുകയും ചെയ്തു. യാത്രക്കാരി സ്വയം സീറ്റിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന വാദമാണ് അറസ്റ്റിലായതിന് പിന്നാലെ ശങ്കർ മിശ്ര നടത്തിയത്.

ഉന്നത ബന്ധങ്ങളുള്ള പ്രതി സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഇടയുണ്ടെന്ന പോലീസിൻ്റെ വാദം കണക്കിലെടുത്ത കോടതി പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതേസമയം ഇതാദ്യമായല്ല, ഇത്തരം വിവാദങ്ങള്‍ ഉയർന്ന് വരുന്നത് എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. ബിഗ് ബോസ് മുതല്‍ അമേരിക്കന്‍ മുന്‍പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിവരെ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്.

